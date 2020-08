FRANCESCO MORRA: “BUON FERRAGOSTO PELLEZZANO, SIAMO ESEMPIO DI RESPONSABILITA’ E DI ACCOGLIENZA”

Buon Ferragosto, Pellezzano! Siamo reduci da un periodo difficilissimo, abbiamo affrontato restrizioni e stravolgimenti del nostro quotidiano, abbiamo vissuto momenti di paura, d’incertezza e di preoccupazione. Al netto di un iniziale disorientamento e di qualche individuale e sporadica superficialità, la nostra comunità ha affrontato l’emergenza coronavirus con senso di maturità e responsabilità. In questi giorni, il virus si è riaffacciato su Pellezzano. Per fortuna, la situazione è sotto controllo e non vi sono elementi di gravità.

E’ il messaggio che Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano, ha rivolto a tutti i cittadini.

Proprio in questi casi, riscopriamoci comunità! Non isoliamo nessuno, se non il virus. Non additiamo nessuno di alcuna responsabilità. Nessun atteggiamento da “caccia alle streghe”.

Noi siamo pellezzanesi!

Sono tratti distintivi della nostra genetica l’accoglienza e la solidarietà.

Viviamo il nostro Ferragosto con un buon equilibrio di serenità, prudenza e cautela.

Mi unisco agli inviti a scegliere, per il periodo di ferie, mete e attrazioni del nostro territorio nazionale, a godere della qualità delle nostre strutture ricettive.

Auguro a ognuno di voi il calore dei vostri affetti, il meritato riposo in attesa della ripresa autunnale.

In particolar modo, dovremo affrontare la riorganizzazione della riapertura scolastica, dovremo recepire e mettere in pratica tutte le indicazioni nazionali.

Come spesso accade, gli amministratori locali sono il terminale delle scelte prese dall’alto, spesso sono coloro che devono mettere “in pratica”, decisioni prese “su carta”. In più di una circostanza, il campo non è corrispondente alla teoria.

Ci aspettano numerose insidie, ma sono certo che la comunità pellezzanese le affronterà come sempre con senso civico e collaborazione.

In attesa, quindi, di momenti più difficili, non abbassiamo la guardia! Ai più giovani, alle persone anziane, a tutti i nostri concittadini, faccio appello all’uso responsabile della mascherina, al distanziamento sociale, a evitare assembramenti, a non cadere in atteggiamenti irresponsabili.

Sento da più parti la richiesta di maggiori controlli. Facciamo chiarezza su questo punto: per quanto possano impegnarsi le forze dell’ordine nella copertura territoriale, per quante telecamere si vogliano installare, per quante pattuglie possano girare per strada, è impensabile un presidio di controllo a ogni angolo, dietro ogni cittadino.

Di conseguenza, il primo controllo è l’autocontrollo!

Buon Ferragosto, quindi! Siamo un esempio in questi giorni di responsabilità, di maturità e di accoglienza.