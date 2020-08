GIUSEPPE GAGLIANO (CONFCOMMERCIO): “TANTE LE DIFFICOLTA’, MA SIAMO ALL’ALTEZZA”

Ferragosto per chi come noi si occupa di turismo è sempre stato il momento del picco della stagione, momento di piena operatività, certo, ma pure tempo per un primo bilancio in corsa.

Oggi, in uno scenario decisamente anomalo le riflessioni sono di una diversa “stoffa”.

Credo ci debba essere la soddisfazione di essere di nuovo al nostro posto, impegnandoci per la nostra missione che mi piace chiamare “Ospitalità & Bellezza”.E’ il messaggio che rivolge a tutti gli operatori commerciali e turistici della Provincia di Salerno Giuseppe Gagliano, Presidente Provinciale di Confcommercio Salerno.

Certo, le tante difficoltà e la complessità delle sfide che ci accingiamo ad affrontare sono di quelle da far pulsare il sangue nelle vene, sono per caratteri forti e passioni audaci. Ma so che ne siamo assolutamente all’altezza, per questo volgo il mio sguardo al domani con sereno ottimismo. Buon ferragosto a tutti