LEGGE DI BILANCIO. OGGI ULTIMO VOTO ALLA CAMERA, DA DOMANI LA PAROLA PASSA AL SENATO

L’ultimo miglio sarà al Senato. Un percorso rapidissimo che porterà all’approvazione della legge di bilancio entro il 31 dicembre e ad evitare così il rischio dell’esercizio provvisorio. Oggi alle 10 la Camera ha ripreso l’esame della manovra dagli odg, dopo aver approvato – il giorno dell’antivigilia di Natale – la fiducia chiesta dal governo. Alle 19, secondo il calendario stabilito dalla conferenza dei capigruppo, si svolgerà la votazione finale.

L’iter al Senato, come detto, sarà velocissimo. Domani alle 16 i presidenti dei gruppi si riuniranno per decidere il programma dei lavori. La commissione Bilancio è già convocata per le ore 15 e per le 18,30, pronta ad incardinare il provvedimento, una volta che sarà trasmesso da Montecitorio. Il testo approvato dalla Camera dovrebbe arrivare in Aula martedì, mercoledì al massimo, per ottenere – anche qui con la fiducia – il via libera definitivo.