Nico Mazzeo, Consigliere Comunale di Salerno, candidato alle ultime elezioni regionali con Italia Viva, lancia un messaggio chiaro: il prossimo consiglio comunale, in programma il 30 Dicembre, sarà decisivo per comprendere gli schieramenti in campo per le prossime elezioni comunali del Maggio 2021.

