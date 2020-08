“In Parlamento non si fanno le standing ovation, quelle si fanno a teatro, ma i deputati non sono spettatori. Per questo serve l’elezione diretta. Ma se si fa il proporzionale allora si elimina anche il bicameralismo e si mette la sfiducia costruttiva. Queste sono riforme serie, sul modello tedesco. Il resto è pubblicità”. Così il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, concludendo la tre giorni della scuola politica “Meritare l’Europa”.

