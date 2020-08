ERNESTO SICA (ITALIA VIVA): “SARA’ UNA CAMPAGNA ELETTORALE STRAORDINARIA”

Proprio nel giorno del suo 49esimo compleanno Ernesto Sica, ex sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, consigliere provinciale, ha aperto la sua campagna elettorale per le Regionali 2020. Insieme alla coordinatrice di Italia Viva Angelica Saggese, al Coordinatore di Salerno Sarel Malan, Sica nella sua Pontecagnano Faiano ha dato il via alla corsa verso il Consiglio Regionale.

“Ieri sera siamo partiti da Pontecagnano Faiano, dal calore di questa splendida comunità. La mia Città.

Adesso è tempo di tornare a rinforzare il legame tra elettori ed eletti. Di valorizzare le risorse della nostra terra. Di capitalizzare le bellezze della nostra Provincia.

Dobbiamo farlo insieme, mettendo in campo tutta la nostra esperienza e tutta la nostra competenza.

Sarà una campagna elettorale straordinaria.”