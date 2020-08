PELLEZZANO. ASSENZA DEL SEGNALE MEDIASET, IL COMUNE SCRIVE ALL’AZIENDA

Assenza del segnale Mediaset: il Comune di Pellezzano scrive all’azienda per la risoluzione dei problemi tecnici legati, presumibilmente, alla scarsa copertura del segnale che giunge dai ripetitori posizionati sul proprio territorio di competenza.

Le zone maggiormente interessate dall’assenza di segnale si trovano alla frazione Capezzano Superiore e sono via Fravita, via Gramsci, via Amendola e Piazza Braca, ma anche altre frazioni nel recente passato hanno lamentato la

medesima problematica .“

Abbiamo ricevuto – sottolinea il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – numerose segnalazioni da parte dei residenti delle frazioni di Capezzano Superiore, di via Fravita, via Gramsci, via Amendola e Piazza

Braca, che da alcuni giorni lamentano l’assenza del segnale tv che permette di trasmettere i programmi delle reti Mediaset. Un disagio che, nel recente passato, si è verificato anche nei territori dei Comuni limitrofi. Per questo,

l’Ente ha ritenuto opportuno intervenire provvedendo ad inviare all’Azienda apposita segnalazione con la richiesta di immediato ripristino del segnale”.

L’Ente dunque, nella persona del Primo Cittadino, ha presentato la richiesta di intervento per la risoluzione del problema. Solitamente il riscontro dovrebbe essere immediato con il conseguente ripristino del segnale. In caso di

prolungamento del tempo di attesa, l’Ente si riserva di continuare ad inviare ulteriori solleciti.