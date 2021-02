L’EX MINISTRO GUALTIERI CANDIDATO SINDACO A ROMA PER IL PARTITO DEMOCRATICO. ED IL M5S?

Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, Roberto Gualtieri, ex Ministro dell’Economia nel Governo Conte 2, avrebbe già accettato la candidatura per la carica di sindaco di Roma per il Partito Democratico. Il tutto accade nel giorno in cui viene ufficializzata la nascita dell’Intergruppo PD-M5S-LEU al Senato e proprio mentre Virginia Raggi, sindaco uscente di Roma ed esponente del M5S, chiede di mettere ai voti sulla piattaforma Rousseau la sua ricandidatura per le prossime elezioni comunali. Prima di Gualtieri, per la candidatura a Roma, era circolato anche il nome dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

