L’INDISCRETO. BARONISSI, COMUNALI 2024: ASSESSORI E CONSIGLIERI CON ANNA PETTA CANDIDATO SINDACO

Esponenti del Governo cittadino e consiglieri comunali, pronti a convergere sul nome del vice sindaco Anna Petta.

A quanto pare un nutrito numero di consiglieri ed assessori sarebbe pronto ad accompagnarla nella battipaglia per le prossime amministrative del 2024.

Se così fosse, per la prima volta nella sua storia, il Comune di Baronissi potrebbe avere una donna alla guida della macchina comunale. Esiste ed è molto avvertita, anche l’esigenza di un’espressione del territorio, con un gruppo di amministratori pronto a prendere in mano le redini del Comune. Quando mancano 6 mesi all’appuntamento con le urne per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale di Baronissi, le indicazioni della gran parte dell’attuale maggioranza andrebbero proprio nella direzione del nome dell’attuale Vice Sindaco Anna Petta.

@agendapolitica