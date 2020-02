LISTA SUD: ASSEMBLEA REGIONALE A NAPOLI IL 27 FEBBRAIO. PRONTA LA SCELTA ?

La data è stata decisa, questa mattina, a Napoli, nel corso di una riunione tra i fondatori della Lista Sud – Solidarietà, Uguaglianza e Democrazia, il movimento nato da un progetto politico di Montemarano, Falanga, Cuomo, Milo, Cuomo: l’appuntamento per l’assemblea regionale è fissata per il 27 febbraio ed in quella data, con ogni probabilità, verrà anche sciolta la riserva sul nome da sostenere in vista delle Regionali della prossima primavera.

“Il nostro è un movimento che guarda ai contenuti ed ai programmi”, sottolinea Angelo Montemarano, “ed i punti fondamentali del nostro progetto sono racchiusi nel nome del Movimento: Solidarietà per migliorare la qualità dei servizi sociali e sanitari in tutta la Regione Campania, Uguaglianza perchè diamo una grande importanza al settore della giustizia, Democrazia perchè all’interno del nostro gruppo nessuno è il capo ma tutti hanno la identica importanza”