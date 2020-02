CAMBIAMO ARRIVA ANCHE AD ALBANELLA: ROCCO GIANNONE E’ IL COORDINATORE

Giovani e giovanissimi, ma anche persone che hanno intenzione di sposare un progetto politico nuovo, ambizioso, impegnativo. Anche ad Albanella, comune della Piana del Sele, arriva il comitato di Cambiamo, il movimento del Governatore Giovanni Toti: il coordinatore indicato dagli iscritti è Rocco Giannone, studente universitario, da sempre appassionato di politica ed amante del proprio territorio.

“E’ un onore per me”, dichiara il giovane coordinatore di Cambiamo per il Comune di Albanella Rocco Giannone, “entrare a fare parte di un partito nel quale riconosco gli ideali di sempre del centro destra italiano. Da sempre sostengo che non c’è cosa piu’ bella che condividere le proprie idee con persone che hanno voglia di ascoltarle e di metterle in pratica; una circostanza che ho avuto modo di apprezzare nel Coordinatore Provinciale di Cambiamo Luigi Cerruti ed in tutti i dirigenti provinciali del partito”.