CENTRO DEMOCRATIVO, D’AVENIA AL LAVORO PER LA LISTA PER LE REGIONALI 2020

Centro Democratico ci sarà alla prossime elezioni regionali 2020. Parola di Giovanni D’Avenia. Il Coordinatore Provinciale del partito, vice coordinatore regionale in Campania, sta mettendo insieme i nomi di una lista che lui stesso definisce “competitiva” e “fedelmente al fianco del Governatore uscente Vincenzo De Luca”.

“L’esperienza del governo De Luca in Campania”, continua D’Avenia, “è per moltissimi aspetti positiva per tutti i cittadini della Regione. Adesso è il momento di spiegare le tante cose fatte e, soprattutto, quelle che intendiamo continuare a fare. Ci aspetta una campagna elettorale calda dove dovremo far comprendere come il governo di una Regione non puo’ essere affidato a chi colonizza i territori per poi abbandonarli o a chi, ad ogni livello istituzionale, ha dimostrato inesperienza ed incapacità”