LUCA CASCONE: “TESTO UNICO COMMERCIO REGIONE CAMPANIA, FRUTTO DI UN GRANDE LAVORO”

“Il testo unico per il commercio è frutto di un lavoro importante fatto negli ultimi mesi per recepire le sollecitazioni di tutte le associazioni di categoria. Contiene temi importanti quali i distretti di commercio, un’attenzione ai centri storici, per le loro peculiarità, e agli ambulanti e al rinnovo delle loro concessioni.” E’ quanto dichiara il consigliere regionale Luca Cascone, a margine dell’iniziativa pubblica che si è tenuta questa mattina in Camera di Commercio a Salerno.

Inoltre abroga 4-5 normative datate. Si è sistematizzata la normativa anche sul fronte della grande distribuzione, sia sul piano delle autorizzazioni che dal punto di vista del contenimento, per evitare che la grande distribuzione possa condizionare il commercio al dettaglio. Credo sia stato fatto un buon lavoro. Oggi è stato un momento di confronto in merito; abbiamo registrato anche qualche sollecitazione, in particolare dagli artigiani che non si sentono coinvolti e che hanno ricevuto rassicurazione dall’assessore Marchiello: il prossimo impegno sarà proprio una legge sull’artigianato”.