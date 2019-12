Visita in Provincia di Salerno per il Ministro della Sanità Roberto Speranza, ospite di una iniziativa pubblica, organizzata dal deputato salernitano Federico Conte, per discutere dei LEA, i livelli essenziali di assistenza nel settore della sanità pubblica. L’appuntamento è per giovedi’ a Eboli: sarà la prima volta in Provincia di Salerno per Roberto Speranza dopo l’uscita della Regione Campania dalla fase di commissariamento.

