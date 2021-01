LUCA CERRETANI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA ALLE PROVINCIALI CON LA LISTA DEL PD

“A seguito di un confronto con l’amico di sempre Franco Alfieri nei giorni scorsi ho dato la disponibilità all’on. le Piero De Luca per la mia candidatura alle prossime elezioni provinciali nelle file del Partito Democratico.”

Lo annuncia l’attuale consigliere provinciale, già Vice Presidente della Provincia, Luca Cerretani.

In un sistema elettorale folle sono già alla mia terza candidatura nell’assise provinciale conservando sempre la stessa passione, l’entusiasmo e la voglia di lottare per il nostro bellissimo territorio. In un contesto difficile ed economicamente precario e’ essenziale esserci per rappresentare una squadra forte che sono sicuro anche in questa occasione non mi farà mancare il proprio sostegno