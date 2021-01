LUTTO NELLA POLITICA. ADDIO ALL’EX SINDACO DI CAPACCIO PASQUALE MARINO

Sindaco sia nella prima repubblica (dove i primi cittadini venivano eletti dai Consiglieri Comunali) che nella seconda (con il sistema di elezione diretta dei Sindaci), Pasquale Marino rappresenta e rappresenterà un pezzo importante della storia politica ed amministrativa del Comune di Capaccio.

Questa notte Pasquale Marino se ne è andato, in maniera discreta e silenziosa, circondato dall’affetto dei suoi cari: sindaco di Capaccio nel 1978, 1979, poi dal 1995 al 1999, dal 1999 al 2002, dal 2007 al 2011, un uomo che verrà ricordato come il Sindaco per antonomasia del centro della Piana del Sele.