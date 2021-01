NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “TORNARE IN CLASSE SIA UNA PRIORITA'”

Rivolgo un appello forte al Presidente Vincenzo De Luca perché, pur con tutte le necessarie precauzioni e monitorando costantemente l’andamento dell’epidemia, confermi la previsione della ripresa in presenza per il prossimo 25 gennaio, senza ulteriori rinvii, per medie e superiori. Credo sia indispensabile, per garantire una ripresa in sicurezza, accelerare al massimo il lavoro di somministrazione del vaccino anticovid al personale docente e non docente della scuola e a quello del settore del trasporto pubblico e privato, dando seguito così alle indicazioni dell’Unità di crisi regionale, che già aveva inserito queste categorie tra quelle cui dare priorità nella vaccinazione.