SALERNO, COMUNALI 2021. ASSIEME FRENA SU DE SIMONE, TEMPI LUNGHI PER LA SCELTA

C’è stata una netta frenata dell’ampio gruppo di Assieme per Salerno sul nome di Andrea De Simone, già parlamentare , come possibile candidato sindaco di quella che si presenta come coalizione antagonista rispetto a quella che sostiene il nome di Vincenzo Napoli.

La tanto annunciata stretta sul nome di De Simone, che doveva esserci per gli inizi di gennaio, pare rinviata a data da destinarsi ed anche l’entusiasmo intorno al suo nome va lentamente spegnendosi. Intanto le riunioni dei gruppi di Assieme proseguono ma nessuno fa un passo avanti sul nome del candidato sindaco che, considerata la situazione politica che si sta venendo a determinare in città, pare essere un elemento essenziale nel presentarsi agli elettori.