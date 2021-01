SANITA’ IN CAMPANIA. ULTIMI PER SERVIZI, IANNONE (FDI): “COMMISSARIARE DE LUCA”

“La Campania ha il peggiore sistema sanitario d’Italia. A dirlo l’Istituto Demoskopika che da quattro anni cura l’IPS, l’indice di performance sanitaria che per quest’anno ha decretato il sistema sanitario campano il peggiore a livello nazionale. Da penultimo d’Italia, l’anno scorso, ad ultimo, quest’anno.

L’ennesima conferma del disastro della gestione De Luca che in questi anni di presidenza non ha fatto altro che collezionare fallimenti. Altro che i proclami in pieno lockdown di De Luca, o l’impegno a ‘fare della Campania la prima regione d’Italia e d’Europa fuori dall’epidemia’. La verità è quella che tutti i cittadini campani vedono e vivono ogni giorno, fatta di disservizi, strutture fatiscenti e che non funzionano, di confusione totale. La sanità campana è ultima, allo sbando, questa è la realtà che De Luca vorrebbe con i suoi deliranti appelli nascondere. Una situazione tale che impone immediatamente il suo commissariamento per manifesta incapacità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.