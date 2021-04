LUCIA VUOLO (LEGA): “NOSTRI EMENDAMENTI PER MIGLIORARE SICUREZZA STRADALE”

“Dal confronto con il territorio, con Anas e con le associazioni che promuovo la sicurezza e le buone pratiche stradali, una serie di emendamenti presentati dalla Lega al dossier ‘Vision Zero’ sulla sicurezza stradale in Europa. I dati parlano chiaro e le tappe verso l’obiettivo ‘Zero vittime’ devono avere scadenze serrate. Impossibile restare indifferenti. Le strade vanno manutenute con solerzia, ecco perché su questo punto avevo già esplicitamente suggerito di prevedere la finanziabilità della manutenzione. Serve una ferrea regolamentazione europea e una cooperazione nazionale sul piano formativo, repressivo e innovativo. Chiediamo che il rinnovo della patente di guida non avvenga solo su base medica, ma anche con formazione teorica e pratica; abbiamo proposto che le scuole insegnino attivamente la sicurezza stradale con il supporto di associazioni, fondazioni, Polizia stradale, autoscuole, e società specializzate; apprezzabile la volontà comune per strumenti innovativi per un corretto uso dei cellulari alla guida. L’uso di monopattini elettrici va incentivato, ma anche regolamentato e limitato ove non compatibile con la circolazione. Serve il rispetto delle regole anche da parte dei pedoni, unitamente a una sensibilità normativa affinché strade e marciapiedi siano accessibili a tutti. Auspico che tutte le forze politiche in Ue possano condividere le nostre proposte a tutela della sicurezza stradale, senza barriere ideologiche o partitiche, ma nell’interesse dei cittadini”.



Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, componente della commissione Trasporti, relatrice ombra del dossier “EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Recommendations on next steps towards “Vision Zero”.

