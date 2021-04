IL GOVERNO DRAGHI PROROGA LO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 LUGLIO: ECCO COSA ACCADE

Manca ancora la ufficialità ma nel prossimo Decreto Covid che entrerà in vigore a partire dal 26 Aprile non ci sono solo riapertura ma anche la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 Luglio. E’ quanto trapela dagli ambienti del Governo Draghi che si appresta a varare l’ennesimo provvedimento per la disciplina della vita degli italiani e la loro convivenza con l’emergenza sanitaria.

Tra gli effetti principali della proroga dello stato di emergenza il sistema di colorazione delle Regione che proseguirà, salvo revoche, fino al prossimo 31 luglio come anche la possibilità di maggiore accesso allo smart working, tanto per le aziende private quanto per la pubblica amministrazione.

L’ultima proroga dello stato di emergenza sarebbe scaduta il prossimo 30 aprile.