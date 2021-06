LUIGI CERRUTI (CAMBIAMO-CORAGGIO ITALIA): “CENTRO DESTRA NON ESISTE, LIBERI NELLE SCELTE”

Il Coordinatore Provinciale di Cambiamo-Coraggio Italia annuncia la decisione del partito, in Provincia di Salerno, di procedere in maniera autonoma rispetto agli altri partiti del centro destra, per quanto riguarda le alleanze e la scelta dei candidati alla carica di Sindaco.

“Considerato che agli ultimi tavoli Cambiamo-Coraggio non è stato neppure ufficialmente invitato”, scrive Luigi Cerruti, “da oggi il partito si muoverà in assoluta autonomia e libertà rispetto alle scelte del centro destra a livello provinciale. Nessun vincolo di coalizione ma la scelta del profilo migliore da sostenere alle prossime elezioni Comunali 2021.”