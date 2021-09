MARA CARFAGNA A SALERNO CON MICHELE SARNO PER ILLUSTRARE IL PNRR

Lunedì 27 settembre alle ore 11.00 Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, terrà una conferenza stampa a Salerno, presso il Grand Hotel (Lungomare Clemente Tafuri, 1), per illustrare gli interventi previsti dal Pnrr e dalle altre programmazioni europee per la provincia salernitana. All’incontro con la stampa saranno presenti il candidato sindaco del centrodestra a Salerno, avv. Michele Sarno, l’on. Luigi Casciello e il coordinatore provinciale di Forza Italia on. Enzo Fasano.

