MARCO MINNITI VERSO LE DIMISSIONI DA DEPUTATO. IN AULA ENTRA IL VICE SINDACO EVA AVOSSA

Per Eva Avossa, attuale Vice Sindaco di Salerno, si tratta di una grandissima sorpresa, forse neppure immaginabile qualche mese fa: l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti, capolista del Partito Democratico nel proporzionale alle elezioni del 2018 a Salerno, è sul punto di lasciare l’incarico per guidare una fondazione che si occupa di ricerca aerospaziale. A quel punto, in aula a Montecitorio, subentrerebbe l’attuale Vice Sindaco del Comune di Salerno Eva Avossa, che era seconda nell’ordine di presentazione della lista. Un colpo davvero importante per la Avossa che, una volta entrata in Parlamento, potrebbe anche lasciare l’incarico di Palazzo di Città per una esperienza romana che nessuno aveva previsto. Almeno fino ad oggi.

