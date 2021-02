SALERNO. VERSO IL RIMPASTO IN GIUNTA: AVOSSA A ROMA, SAVASTANO A NAPOLI

A questo punto il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli non potrà, ulteriormente, rinviare la decisione di un rimpasto nella sua giunta dove siede un consigliere regionale (Nino Savastano) ed anche una parlamentare (Eva Avossa). Sia ben chiaro: per entrambi non esiste alcuna causa di incompatibilità giuridica ma pare complicato svolgere, con ottimi risultati, due ruoli che richiedono non solo impegno ma anche presenza fisica.Ed allora, anche per dare un nuovo impulso all’azione amministrativa a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali che lo vedono candidato, il sindaco Vincenzo Napoli potrebbe anche optare per un rimpasto all’interno della Giunta Comunale, che potrebbe anche creare le condizioni per nuove candidature al consiglio comunale. Il punto è delicato, dalle eventuali scelte dipendono futuri equilibri politici in città ma, a questo punto, Napoli dovrà prendere una decisione.

