SONDAGGIO CORSERA: VOLA FDI, CROLLO M5S. STABILE LA LEGA FORZA DI GOVERNO

Il primo sondaggio di Nando Pagnoncelli dopo la nascita del Governo Draghi, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, segna un netto passo in avanti, nelle intenzioni di voto degli italiani, per Fratelli d’Italia e per Giorgia Meloni che si conferma terzo partito ma riduce le distanze dal Partito Democratico. Ecco tutti i dati del sondaggio di Pagnoncelli.

LEGA 23%

PARTITO DEMOCRATICO 19%

FRATELLI D’ITALIA 17,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,4%

FORZA ITALIA 7,6%

ITALIA VIVA 2,9%

AZIONE 2,3%

PIU’ EUROPA 2,3%