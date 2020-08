MARIA RICCHIUTI (POPOLARI-FARE DEMOCRATICO): “ANCORA TANTE SFIDE NEI PROSSIMI 5 ANNI”

Sono trascorsi cinque anni da quando, con grande entusiasmo e senso di responsabilità, affrontavo la mia prima campagna elettorale regionale.

Cinque anni in cui, come unica cilentana eletta in Consiglio regionale, ho avuto l’onore e il privilegio di portare in Regione Campania la voce della Provincia di Salerno e delle sue aree interne.

Migliaia i chilometri percorsi, così come migliaia sono state le mani strette, incontrando ed ascoltando donne e uomini, associazioni e realtà produttive di un Territorio dalle enormi potenzialità, troppe volte ignorate o poco valorizzate.

Lo annuncia Maria Ricchiuti, consigliere regionale uscente, oggi candidata con la Lista Popolari-Fare Democratico

È stato un impegno senza sosta per le nostre comunità, per i nostri giovani, per gli ultimi e per i più fragili, perché nessuno fosse lasciato indietro o si sentisse solo o abbandonato dalle Istituzioni.

Le sfide e le opportunità che ci attendono per il prossimo quinquennio sono ancora tante, e confido di meritare nuovamente la vostra fiducia alle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre, nella lista “Fare Democratico-Popolari” al fianco del Presidente Vincenzo De Luca.

Per continuare a costruire la Campania del Futuro, INSIEME.