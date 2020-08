ANTONELLO CERRATO (ITALIA VIVA): “PARTE UNA NUOVA AVVENTURA, CON PASSIONE ED ENTUSIASMO”

“Una nuova avventura è appena iniziata. La mia candidatura per le elezioni regionali è ormai ufficiale. Affronterò questa sfida con la passione e l’entusiasmo di sempre.”

Lo annuncia Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità del Comune di Montoro, oggi candidato alle Regionali con Italia Viva in Provincia di Avellino.

“Mettersi in gioco significa credere nel cambiamento, nella possibilità che dietro l’angolo ci sia altro, una prospettiva diversa. Nulla però nasce per caso. Le scelte ed i risultati sono il frutto di un percorso, di un impegno, di una condivisione. Sento infatti di non essere solo, in questo mio cammino, di avere al mio fianco tanti amici e sostenitori, persone che come me credono nella partecipazione ed hanno un’idea differente della politica. Intesa come opportunità per fare qualcosa di utile per la propria comunità e non come privilegio per pochi intimi.”