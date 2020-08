PELLEZZANO. ECCO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO

Questa sera nel piazzale antistante l’anfiteatro comunale di Capezzano si è celebrata la s. Messa in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Bartolomeo, presenti il sindaco Dott. Francesco Morra e l’amministrazione comunale di Pellezzano.

Gli auguri del sindaco alla comunità di Capezzano :

“Con il cuore colmo di gioia porgo a nome mio e dell’intera amministratore comunale i migliori auguri a tutta la comunità di Capezzano in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Bartolomeo apostolo.

Estendo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di questo santo apostolo.

Ringrazio il parroco don Alfonso Gentile e il vicario parrocchiale don Giovanni Coppola per l’impegno profuso in questi giorni di preparazione alla festa liturgica.

Ringraziamento in modo particolare la Polizia Municipale, la protezione civile S. Maria delle Grazie e tutti i volontari parrocchiali per aver tenuto sotto controllo tutte le normative anti-Covid”

