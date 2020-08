GABRIELA BELLISSIMO (CAMPANIA LIBERA) APRE IL PUNTO DI ASCOLTO CON FIORE, CARIELLO ED ALFIERI

Un incontro per iniziare sul territorio la campagna elettorale, un momento per confrontarsi con amici, sostenitori, imprenditori e politici della zona. Gabriela Bellissimo, imprenditrice del settore Horeca, candidata al Consiglio Regionale con Campania Libera per De Luca Presidente, ha aperto il suo punto di ascolto a Capaccio-Paestum. A salutare l’inizio della campagna elettorale di Gabriela Bellissimo il consigliere regionale uscente Nello Fiori ed anche i sindaci Franco Alfieri (Capaccio) e Massimo Cariello (Eboli).

Intorno alla candidatura di Gabriela Bellissimo, espressione dell’imprenditoria e dell’associazionismo del territorio della Piana del Sele, anche numerosi imprenditori del settore della ristorazione, della accoglienza e dei bar, che non stanno facendo mancare il proprio sostegno a chi, in piu’ di un’occasione, ha sottolineato di voler portare avanti le esigenze di un settore che, piu’ degli altri, sta pagando l’emergenza Covid 19.