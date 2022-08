MARIO DRAGHI CHIUDE IL GAS ? ECCO RAZIONAMENTI E LIMITAZIONI PER I PROSSIMI MESI

Altro che ripresa economica: i prossimi mesi si preannunciano durissimi per la vita degli italiani ma anche per le imprese che dovranno fare i conti non solo con le bollette pazze ma anche con un rigido piano di razionamento dell’energia al quale il Presidente del Consiglio Draghi sta già lavorando.

Secondo quanto riportato dal sito openline.it il piano del Governo prevede il riscaldamento da accendere 15 giorni dopo e per un’ora e un grado in meno, smart working per tutti i dipendenti pubblici e insegne dei negozi spente dopo le 23. Il piano di risparmio energetico del governo Draghi prende corpo mentre l’Europa studia il price cap. Ma c’è un problema di coperture.

Allo studio del governo, spiega oggi Il Messaggero, c’è anche la chiusura anticipata degli uffici pubblici (alle 17,30). E dei negozi, che potrebbero invece chiudere alle 19. Mentre per i locali notturni il coprifuoco verrebbe fissato alle 23. I razionamenti non riguarderanno scuole e ospedali, così come gli altri servizi definiti essenziali.