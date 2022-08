SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “GESTIONE COMUNALE STADIO ARECHI INADEGUATA”

La gestione dello Stadio Arechi, che ospita le gare casalinghe della Salernitana nel campionato di serie A, è inadeguata e l’amministrazione comunale non ha rispettato le promesse fatte. Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, con una interrogazione rivolta al Sindaco Vincenzo Napoli, chiede di conoscere lo stato di alcuni progetti che non sono ancora iniziati.

Roberto Celano chiede “se i fondi annunciati con enfasi in occasione delle Universiadi per l’installazione dei

tabelloni elettronici, per i nuovi tornelli ed il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza e per il rifacimento dei servizi igienici, siano stati mai realmente stanziati dalla Regione ed abbiano rappresentato l’ennesima notizia fake divulgata ad arte con finalità elettorale dalle Istituzioni regionali; come, in quali tempi e con quali fondi, l’Amministrazione pensa si possa procedere a restituire dignità allo stadio Arechi con la realizzazione dei lavori necessari ed indicati in premessa, per consentire la riapertura integrale della curva Nord e per riportare la capienza a quella originaria di circa 38.000 spettatori; se non si ritenga opportuno (accelerando procedure ed indicando un tempo massimo!), attesa l’atavica incapacità dimostrata dall’Amministrazione, di dare in concessione pluridecennali lo stadio Arechi alla Salernitana, consentendo alla società di realizzare tutti i lavori necessari (a partire dalla copertura) e di rendere lo stadio Arechi un impianto moderno, fruibile in ogni settore ed al pari dei più rinomati stadi europei per 365 giorni all’anno.”