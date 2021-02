MARIO DRAGHI PRONTO A SALIRE AL QUIRINALE MA RESTA IL MISTERO SULLA LISTA DEI MINISTRI

E’ atteso per la giornata di oggi al Quirinale: il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi andrà dal Presidente Sergio Mattarella per sciogliere la riserva e per presentare la lista dei Ministri del prossimo Governo che, da martedi’, sarà alle Camere per il voto di fiducia. I partiti che sostengono l’esecutivo Draghi, pero’, continuano a navigare a vista, non avendo avuto alcune segnale circa la composizione del nuovo Governo.

Matteo Salvini si aggira nelle vie intorno a Montecitorio, si ferma a un tavolo con un gruppo di cronisti e lascia intendere di non avere avuto nessuna indicazione da parte di Draghi sulla squadra. Stesso messaggio arriva dal Pd: ‘il professor Draghi ha detto a Mattarella che la lista dei ministri la scrive lui‘, riferisce una fonte Dem di primo piano.

Non sappiamo nulla di nulla di nulla”, giura Antonio Tajani nei corridoi deserti di Montecitorio. I contatti del premier incaricato ci sono invece con il Quirinale, anche se dal Colle negano che ci sia stato un colloquio seppur informale. Draghi avrebbe sondato i possibili candidati ai vari dicasteri, sentendo di quando in quando il Capo dello Stato, con il quale domani potrebbe fare una nuova ultima revisione, per poi sciogliere la riserva e annunciare la lista dei ministri.