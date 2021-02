SALERNO, CAMMAROTA: “USCA A SALERNO, NECESSARIO DUPLICARE LA STRUTTURA”

“ Le enormi file attorno alla Vigor impongono l’adozione almeno di un’altra Usca nel comune capoluogo.”

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza, l’avv. Antonio Cammarota, il quale rimarca come si sia dibattuto del problema sia in commissione che nel corso della Conferenza dei Capigruppo.

“Ho chiesto al Sindaco di prendere atto dell’insufficienza dell’Usca e di discuterne in Consiglio Comunale”, continua Cammarota, “anche perché vi sono comuni più piccoli che hanno la Usca e non si comprende perché il comune capoluogo non debba averne almeno due, essendosi tra l’altro liberati spazi per l’emergenza come quello antistante il cinema Medusa o lo stesso stadio Arechi , che potrebbero essere utilizzati duplicando la Vigor e snellendo le procedure”.

“Nondimeno”, conclude Cammarota, “potrebbero ad opera di privati, in collaborazione e in convenzione, attivarsi altre tendostrutture per la città di Salerno ”.