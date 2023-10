MATTEO SALVINI TORNA IN CAMPANIA: INCONTRO IL 26 OTTOBRE A NAPOLI SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Campania. L’appuntamento è per il prossimo 26 Ottobre a Napoli, all’interno del Tennis Club, per discutere delle opportunità offerte dalla legge sull’Autonomia Differenziata. Un incontro, nel corso del quale, Salvini incontrerà anche tutta la classe dirigente della Campania che, insieme al Coordinatore Regionale Valentino Grant, si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Europee del 9 Giugno ma anche gli appuntamenti con le elezioni comunali.

