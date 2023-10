CAMPAGNA. L’EX SINDACO ROBERTO MONACO: “SOPPRESSA CONSULTAZIONE DIGITALE”

“Non si comprendono le ragioni per cui il servizio che avevamo attivato tre anni fa (e che ha trovato il favore di tutti i cittadini e di tutti i professionisti ), relativamente alla consultazione digitale della Toponomastica e del Piano Urbanistico Comunale (per avere comodamente, da casa o dall’ufficio, le informazioni cercate, in ordine alle vie e in ordine ai propri terreni e/o fabbricati, senza doversi obbligatoriamente portare al Comune) SIA STATO SOPPRESSO.”

Lo scrive l’ex sindaco del Comune di Campagna Roberto Monaco.

Ci auguriamo che, in un’epoca caratterizzata dalla “transizione digitale” in tutto il mondo, non si affermi da noi “la soppressione digitale” …