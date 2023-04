MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA FA L’EQUILIBRISTA TRA IANNONE (FDI) E DE LUCA (PD)

Come avrà fatto il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma a mettere insieme, allo stesso tavolo, nella stessa serata, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone ed il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, per discutere della nuova Autonomia Differenziata? Quali grandi doti di equilibrio politico possiede il primo cittadino del centro della Valle dell’Irno che, in tanti, indicano come possibile candidato alle prossime regionali del 2025, oggi con il centro destra, domani con il centro sinistra ?

Ah, saperlo…