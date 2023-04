CARMINE AMATO (FDI): “PROVINCIA RISPONDA SU CHIUSURA STRADA TRA CASTEL SAN LORENZO E FELITTO”

Una interrogazione rivolta al Presidente della Provincia per conoscere i motivi del ritardo della riapertura, al traffico veicolare, della strada provinciale 488 nel tratto compreso tra Castel San Lorenzo e Felitto. A presentarla è il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato, Capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Sant’Agostino.

“Da oltre cinque anni,” spiega Amato, ” la strada provinciale 488, nel tratto che collega Castel San Lorenzo a Felitto, a causa di una frana è chiusa al traffico. Dapprima c’è stato il restringimento della carreggiata con un passaggio delle auto per anni in senso alternato e con deviazione del percorso degli autobus di linea; successivamente, dopo il mancato risanamento da parte della ditta a cui erano stati affidati i lavori, per cui la strada era rimasta interrotta a lungo, il tratto risulta definitivamente chiuso da circa due anni, costringendo gli abitanti di Felitto a percorrere strade interpoderali dissestate e soggette continuamente a pericolose frane. Il tratto in questione è di nevralgica importanza, perché trattasi di una strada principale che non solo collega Felitto agli altri paesi, causando danni soprattutto ai lavoratori costretti a spostarsi quotidianamente, ma rappresenta l’accesso principale alle Gole del Calore, luogo a forte attrazione turistica, per i tanti visitatori che nella stagione estiva e primaverile vi si recano, e che danno un significativo e vitale apporto all’economia del luogo, spesso unica fonte di guadagno per i già pochi abitanti rimasti.”

Ecco quindi la interrogazione che chiede di conoscere quali provvedimenti la Provincia abbia adottato ed intenda adottare, dopo 5 anni, per la soluzione di un problema che interessa, soprattutto nel periodo estivo, tantissime persone.