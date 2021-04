Approvato dalla Giunta del Sindaco Antonio Somma, il bilancio di previsione 2021 del Comune di Mercato San Severino nei primi giorni del mese di maggio approderà anche in Consiglio Comunale per la sua eventuale approvazione. Negli ultimi giorni, infatti, è stato ultimato il lavoro di preparazione da parte degli uffici tecnici ed ora il documento di programmazione economica e finanziaria resterà a disposizione di tutti i consiglieri comunali in vista della seduta del Consiglio Comunale.

