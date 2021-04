VALLO DELLA LUCANIA, COMUNALI 2021. TUTTI IN SILENZIO NEL CENTRO DEL CILENTO

La vivacità che si registra in quasi tutti i comuni della Provincia di Salerno, chiamati al voto tra poco piu’ di 5 mesi per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco, non si riscontra nel Comune di Vallo della Lucania dove il sindaco in carica Aloia non potrà ricandidarsi per aver raggiunto il limite del doppio mandato. Eppure nel Centro capofila del Cilento regna un assoluto silenzio intorno alle possibili candidature ed ai nomi sui quali potrebbero puntare l’attuale maggioranza e l’opposizione. Una situazione di calma apparente, secondo qualcuno, perchè da un giorno all’altro, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi provocando anche qualche terremoto all’interno della attuale giunta comunale. Tutto rinviato ? Ma ancora per quanto tempo ? C’è chi giura che a maggio, mese dei fiori per antonomasia, qualcosa sboccerà.

