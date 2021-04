MERCATO SAN SEVERINO. LANDI SI CANDIDA A SINDACO MA SONO GIA’ 7 I NOMI IN CORSA

Il Consigliere Comunale di Mercato San Severino Carmine Landi, oggi, in un’intervista rilasciata al Quotidiano del Sud, annuncia la sua candidatura a sindaco ma, nel centro della Valle dell’Irno, quando manca poco piu’ di un anno all’appuntamento con le urne, sono già 7 i candidati alla carica di primo cittadino.

In corsa, ovviamente, l’attuale sindaco Antonio Somma che, già nelle passate settimane, ha avviato una campagna acquisti tra i papabili candidati al consiglio comunale: il primo obiettivo è quello di rinforzare la sue liste civiche.

Il Partito Democratico, che pure sostiene la maggioranza di Antonio Somma, si fida ma non troppo tanto che ha messo in preallarme per una candidatura alla carica di Sindaco anche l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Fabio Iannone.

Già in campo anche l’ex sindaco del Centro della Valle dell’Irno Giovanni Romano che ha annunciato di voler riprendere in mano le redini del Comune che, per anni, direttamente o indirettamente, ha guidato in passato.

Dal centro sinistra ma anche dal mondo civico arriva, poi, la candidatura a sindaco dell’ex consigliere provinciale Carmine Ansalone, pronto a scendere in campo con alcune liste civiche.

Ci sarà, come già accaduto nel 2017, anche la lista del Movimento 5 Stelle che potrebbe anche ricandidare l’attuale consigliera comunale Anna Lucia Grimaldi.

Infine, arriva dal banco delle opposizione, la candidatura a sindaco dell’attuale consigliere comunale Rosario Bisogno, sostenuto dal gruppo Noi San Severino.