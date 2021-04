COMUNALI 2021. QUANDO SI VOTERA’ ? IN ARRIVO LE DECISIONI DEL MINISTRO DELL’INTERNO

Entro il 19 aprile il Ministro dell’Interno dovrà stabilire la data per la celebrazione delle prossime elezioni amministrative: fissata la finestra temporale – ovvero tra il 15 settembre ed il 16 ottobre – al Ministro spetterà stabilire i due giorni (una domenica ed un lunedì) nei quali tenere il primo turno delle Comunali. Una data che, una volta stabilita, farà scattare la campagna elettorale vera e propria nei numerosi centri della Regione Campania, chiamati al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. In Provincia di Salerno, tra i principali centri chiamati al voto per le Comunali 2021, il Comune di Salerno, Eboli, Battipaglia ma anche comuni altrettanto importanti come Vallo della Lucania, Fisciano e Siano.

