MERCATO SAN SEVERINO. SOMMA, UN ANNO PER COMPLETARE IL PROGRAMMA E RACCONTARLO AI CITTADINI

Se tutte le restrizioni, come si spera, dovessero diventare solo un brutto ricordo, tra un anno esatto il Comune di Mercato San Severino sarà chiamato al voto per scegliere il nuovo sindaco ed eleggere il nuovo consiglio comunale.A quasi quattro anni dalla vittoria nella campagna elettorale, in quel lunghissimo turno di ballottaggio, il Sindaco Antonio Somma è chiamato ad un confronto con i cittadini: da un lato c’è il completamento del programma elettorale, sicuramente rivisto e modulato per le tante difficoltà incontrate, dall’altra parte c’è la necessità di spiegare ai cittadini quanto realizzato e fatto dal settembre del 2017. Quattro anni che sono già andati in archivio, l’ultimo anno, quello che tutti considerano fondamentale per ogni sindaco uscente e ricandidato, con l’obiettivo di aumentare le occasioni incontro con la cittadinanza, per illustrare ogni singolo intervento portato a termine sul territorio.

