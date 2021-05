PELLEZZANO. DA OGGI DISPOSTA LA RIAPERTURA PER ALTRI PARCHI COMUNALI

“Un altro importante segnale di ripresa – sottolinea il Sindaco dott. Francesco Morra – In vista dell’approssimarsi della stagione estiva, da domenica 16 Maggio, sarà reso di nuovo fruibile lo spazio del Parco Pubblica di via Spirito Santo ai residenti della zona. Le famiglie, con i loro figli, e i bambini e ragazzi del nostro territorio potranno trascorrere momenti di svago all’interno di quest’altra struttura pubblica messa a disposizione da parte dell’Ente. Come al solito, si raccomanda sempre il massimo rispetto delle normative in tema di contrasto all’emergenza sanitaria”.