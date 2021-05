SI TORNA ALLA NORMALITA’ MA IL GOVERNO NON HA DECISO QUANDO SI VOTA

Verso graduali ma importanti riaperture, verso un allentamento e poi una eliminazione del coprifuoco, verso un ritorno ad una normalità per tutti gli italiani ma il Governo Draghi non ha ancora deciso la data nella quale tenere le elezioni regionali in Calabria, le suppletive nel Collegio di Siena e, soprattutto, le elezioni amministrative nei tantissimi comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunali. C’entra solo l’emergenza sanitaria o, come è lecito pensare, dietro la non decisione ci sono anche motivi di carattere politico ? Ad esempio la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle con l’ingresso di Giuseppe Conte, il complicato gioco delle alleanze tra lo stesso M5S ed il Partito Democratico, una inevitabile crisi dei partiti di Governo ? Ad oggi la data per le Elezioni 2021 non sembra essere all’ordine del giorno.

