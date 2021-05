COPRIFUOCO. ANCHE SPERANZA ADESSO CI STA: LA CORSA AD INTESTARSI LA VITTORIA

Dopo oltre un anno di rigore e di linea delle chiusure indiscriminate, anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, fiutando cio’ che potrebbe accadere domani nella Cabina di Regia, prova ad intestarsi la possibile modifica dell’orario del coprifuoco. Di chi sarà, allora, il merito ? Speranza, che ha chiuso tutto ed anche oltre, sente odore di cambio di opinione nel paese e prova ad allinearsi a chi, da mesi, sostiene l’esatto contrario di quanto da lui deciso.

Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco. Questo è possibile grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, grazie alla campagna di vaccinazione, leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la visita agli Internazionali d’Italia di Tennis a Roma.