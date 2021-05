SALERNO. MOVIDA VIOLENTA, SARNO: “GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE, QUALCHE PARLAMENTARE SI SVEGLI”

“Rivolgo un ringraziamento sentito a tutte le Donne e gli Uomini in divisa che, ogni giorno ed ogni notte, con abnegazione e spirito di sacrificio, garantiscono la nostra sicurezza.

I vergognosi fatti della serata di ieri, nel cuore del centro di Salerno, dimostrano che, da parte delle Istituzioni, c’è bisogno di uno sforzo ulteriore per aumentare il numero delle pattuglie in strada.

A qualche parlamentare, fin troppo vicino all’attuale amministrazione comunale di Salerno, che si diletta nei tagli dei nastri in giro per la Provincia, rivolgo un appello: cerchi di ottenere dal Ministro dell’Interno una maggiore attenzione per Salerno.”

Lo scrive il candidato sindaco per il Comune di Salerno Michele Sarno.

Noi, da parte nostra, continueremo a stare dalla parte delle donne e degli uomini in divisa, della legalità e del rispetto delle norme.