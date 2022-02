Il mondo delle Bcc rivolge un appello al Governo per non fermare il 110% e revocare le ultime norme che bloccano, di fatto, la possibilità di cessione dei crediti. Il Direttore Generale della Bcc di Monte Pruno Michele Albanese, ospite di Agenda Politica, lancia un allarme per le tante medie e piccole imprese del settore edilizio della Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp