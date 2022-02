DE LUCA PREPARA L’ORDINANZA REGIONALE PER LE MASCHERINE ALL’APERTO

In attesa di conoscere le motivazioni sanitarie che rendono la Campania diversa dalle altre regioni d’Italia, il Presidente De Luca ha già annunciato, come era facilmente prevedibile, che l’Ordinanza del Ministro della Salute Speranza non avrà efficacia sul territorio regionale dove, prima dell’11 Febbraio, arriverà un nuovo provvedimento della Regione Campania per imporre a tutti l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Che durata avrà il provvedimento della Regione Campania ? E quali saranno le ragioni scientifico-sanitarie poste alla base della decisione ? Ed ancora, ci sarà qualcuno, se non addirittura il Governo, pronto ad impugnare l’ordinanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ? I quesiti che, al momento, non hanno una risposta sono tanti ma già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

