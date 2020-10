MONTECORVINO PUGLIANO. DI GIORGIO: “IN ARRIVO AUMENTO TARI DEL 13%, LE CAMBIALI DI CHIOLA”

Dopo l’arrivo del compost di “Salerno Pulita” per bonificare “Parapoti”, arriva un’altra cambiale elettorale da

scontare per il Sindaco Chiola, questa volta ha come beneficiari la platea molto numerosa degli aspiranti

spazzini, di cui si è contornato, e come debitori tutti i cittadini di M.Pugliano.

Si proprio cosi, stante al nuovo piano di Raccolta Differernziata messo in campo dall’attuale Amministrazione,

con le procedure di gara avviate con la Delibera di Giunta N.° 83 del 23.09.2020 si passerà da 16 unità

lavorative impiegate per il servizio attuale, a 24 unità previste con un costo complessivo in più di 245.000,00

€ all’anno , che graverà completamente sui cittadini di questo territorio, che vedranno aumentarsi la propria

bolletta TARI di circa il 13%.

In pratica ogni nostro concittadino dovrà contribuire a pagare lo stipendio a 9 unità in più previste nel nuovo

piano, per un servizio previsto, quello della “ Raccolta del vetro porta a porta ”, che pochi comuni in Italia

utilizzano, ritenuto dallo stesso Consorzio Nazionale di Raccolta del Vetro, inefficace e dispendioso.

Beh… è al quanto evidente che in questa storia c’è qualcosa che non torna, perché in un momento storico

dove le famiglie non riescono più a pagare la mole dei tributi comunali, che con il DISSESTO hanno raggiunto

il massimo di legge, pensare di procedere ad una scelta del genere per poter accontentare i propri adepti a

spregio della comunità amministrata e semplicemente una FOLLIA ..!!